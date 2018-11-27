شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام بين الصيادلة حول «عمومية 30 نوفمبر».. وأعضاء يحذرون من وقوع اشتباكات دامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها نقيب الصيادلة، الجمعة المقبلة، انقساما حادًا بين صفوف الصيادلة، بين مؤيد ومعارض لها، ودعا الدكتور محيي عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، في بيان صحفي، الثلاثاء، جموع الصيادلة للحضور تحت شعار «قرار مهنتك في ايدك» الجمعة المقبلة بمقر الأزبكية الساعة ٢ ظهرًا، وذلك لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الذي يقول إنه يشكل خطورة بالغة على مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة «الاكسبير»، بالإضافة لما يستجد من أعمال.

وأطلق «عبيد» اسم الشهيد الصيدلي أحمد طه، على الجمعية العمومية المقبلة، وقال إنه سيتم خلالها تكريم والد ووالدة وأخت الشهيد، وهو ما اعتباره الصيادلة «استغلال سياسي وانتخابي لقضية إنسانية»، خاصة أنه من المقرر فتح باب الترشيح للانتخابات على مقعد النقيب الشهر المقبل.

بدوره، اعتبر فتح الله الشرقاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية 30 نوفمبر باطلة، موضحا أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية تتطلب موافقة 12 عضوا من المنتخبين بالصندوق.

وأوضح الشرقاوي، في بيان، الثلاثاء، أن «نقيب الصيادلة يسعى للحصول على موافقة الجمعية لشطب مجموعة من الأعضاء، وكذا انتزاع قرار بإلغاء الانتخابات الصيادلة المقرر عقدها في شهر مارس المقبل، بحجة عدم الانتهاء من تنقية الكشوف رغم أن قرار التنقية غير ملزم لأنه لا يحق التصويت للعضو إلا بموجب الكارنيه وسداد رسوم الاشتراك، لذا من غير المنطقي الاعتداد بهذا السبب من الأساس».

فيما قال الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه «يتوقع حدوث اشتباكات دامية في الجمعية العمومية المقبلة»، قائلا: «نرفض انعقادها».

وأضاف الطويلة أن النقابة لا تتسع سوى لـ 271 مقعدًا، والتصويت برفع الأيدي وبالتالي يسهل تمرير أي شيء بظاهر الموافقة الجماعية، برغم مخالفته للنصاب القانوني، مشيرا إلى أنه أرسل خطابات للجهات الأمنية والسيادية، للتحذير من انعقاد الجمعية العمومية، متسائلًا: «عن السبب الداعي لانعقاد جمعية عمومية غير عادية في هذا التوقيت؟».

وتابع: «النقيب يستخدم أسبابًا واهية بحجة وجود قضايا ملحة؛ لمناقشة الميزانية ظاهريا بينما في الحقيقة يسعى النقيب إلى تأجيل الانتخابات بالدعوة إلى تنقية الكشوف الانتخابية، وادعاء النزاع القضائي بين النقيب ومجلسه فضلا عن دغدغة مشاعر الصيادلة بتسمية الجمعية العمومية بجمعية الشهيد الدكتور أحمد طه»، على حد قوله.

وأشار «الطويلة» إلى أن الجمعية العمومية ستخالف غرضها، مؤكدًا أن «مصر دولة مؤسسات وحتما لن ترضى بتلك المهزلة لما يمثله ذلك من عدم احترام للعمل المؤسسي والنقابي».

بدوره، حذر الدكتور حاتم بدوي، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، من انعقاد الجمعية العمومية للصيادلة، في هذا التوقيت الذي يشهد انقسام شديد بين الصيادلة بين مؤيد للنقيب ومعارض له، خاصة بعد مجموعة قرارات فردية من النقيب بعزل ما يقرب من نصف أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف أن هناك حالة من الحشد الكبير من طرفي الانقسام داخل النقابة، موضحًا أن تلك الأجواء تنذر بكارثة إذا انعقدت الجمعية في هذه الحالة وهذا المكان الضيق، وناشد الأجهزة الأمنية بالتدخل وتغيير مكان انعقاد الجمعية العمومية لمكان أكبر لسهولة السيطرة أمنيًا عليه، أو تأجيل موعد انعقادها لحين توفير مكان مناسب.