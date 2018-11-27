شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الهدف من إنشاء «بنك المعرفة» خلق مجتمع مصري «يتعلّم ويُفكر ويبتكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى في الجلسات الخاصة ببنك المعرفة، بالمعرض والمؤتمر الدولى للتعليم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان: اكتشف بنك المعرفة بمشاركة الشركات المساهمة في بنك المعرفة وعرض دور كل منها مع إيضاح دور بنك المعرفة وكيفية تأثيره على المنظومة التعليمية بالكامل.

وأكد «شوقي» خلال المناقشات أثناء الجلسة على أن بنك المعرفة المصري (EKB) هو أكبر مجموعة في العالم من الموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت، وأنه يمكن الوصول إلى موارد البنك مجانًا لكافة المصريين، حيث يوفر بنك المعرفة المصري مقاطع فيديو، ومقالات، وموارد أخرى لمساعدة المصريين من كافة الأعمار على تطوير معارفهم ومهاراتهم في إطار القرن الحادي والعشرين.

كما أشار إلى أن هناك أكثر من 25 ناشرًا من صفوة الناشرين على مستوى العالم شاركوا بتقديم مقاطع فيديو، ومقالات، وصور، وملفات صوتية، ومواد تفاعلية، وأدلة تعلّم لإنشاء مكتبة ثرية تضم موارد تعليمية قيّمة يُقدر عددها بالملايين، وتزخر قائمة الناشرين بكيانات بارزة مثل Britannica، وElsevier، وNational Geographic، وSpringer، وWilley، وOxford University Press، وMebooks.

وأضاف وزير التعليم أن الدافع الأساسي وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء بنك المعرفة المصري (EKB) هو خلق مجتمع مصري «يتعلّم، ويفكّر ويبتكر»، وبعد مرور عام واحد فقط، بدء حصد ثمار المشروع على أرض الواقع، مما يمثل تعزيزًا قويًا لإيماننا الراسخ بقدرتنا على تحقيق تلك الأهداف العظيمة، وذلك بالتعاون مع شركائنا في هذا المشروع من صفوة الناشرين على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن شركة شركة Discovery Education تهدف إلى إمداد بنك المعرفة المصري (EKB) بمحتوى تعليمي قيّم وذي مستوى عالمي لطلاب المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية؛ حيث يسعى من خلال توفير أكثر من 15 ألف مقطع فيديو متنوع إلى تحويل دروس العلوم والرياضيات إلى مادة مرحة ومثيرة لاهتمام الطلاب، علاوةً على ذلك كافة موارده متاحة بشكل مجاني بالكامل لكافة المستخدمين المصريين، كما يقدم أيضًا خططًا للدروس، وأدلة تعلّم، واستراتيجيات تدريس، بالإضافة إلى تخصيص كافة مواردنا لتلاءم المناهج الدراسية المصرية.

ونتيجةً لتلك المجهودات الشاقة، حققت منصة ويب بنك المعرفة المصري (EKB) نجاحًا كبيرًا ولافتًا؛ حيث شهد العام الأول لإطلاقها (بدايةً من شهر يناير 2016) أكثر من 70 مليون عملية بحث، ما أسفر عن 40 مليون عملية تنزيل للملفات و250 ألف عملية تسجيل لحسابات مستخدمين في موقع ويب بنك المعرفة المصري (EKB). وقد اتسع نطاق قاعدة المستخدمين ليضم الطلاب، والأطفال، والباحثين، والمهتمين بالقراءة والاطلاع.