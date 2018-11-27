شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تصفع صيدلانية في «100 مليون صحة بالإسكندرية» على وجهها بسبب «الطابور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت وحدة صحة أبوالنواتير بالإسكندرية، الثلاثاء، واقعة اعتداء على طبيبة صيدلانية من الفريق الطبي المشارك في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وهو ما دفع أعضاء الوحدة لاستدعاء الشرطة لحمايتهم بعد تعرض زميلاتهم للصفع على وجهها من قبل مواطنة كانت تريد تجاوز دورها في «طابور الانتظار».

وقال الدكتورة مها بهجت نائب مدير الوحدة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنها فوجئت خلال عملها بتوقيع الكشف على المواطنين المترددين على الوحدة، بقيام سيدة بصفعها على وجهها وتوجيه سيل من الشتائم وتكسير «التابلت» الخاص بالحملة الذي تسلمته من الوزارة، وذلك بسبب رفض تجاوز السيدة وابنتها للدور المخصص لها.

وأشارت الطبيبة، أنها قامت بتحرير محضر يحمل رقم 26511 جنح سيدي جابر الإسكندرية، وذلك بسبب تكرار الاعتداءات على المشاركين بالحملة في الفترة الأخيرة دون وجود حماية، خاصة وأن الحملة يشارك بها سيدات وتستمر لفترتين إحداهما مسائية، مؤكدة أنها رغم محاولات الصلح من المعتدين لكنها لن تتنازل عن حقها لضمان عدم تكراره مع زملاء لها الفترة المقبلة.

وتابعت الطبيبة: «يعني ايه دكتوره (صيدلي أول ونائب مدير) تتعرض للإهانة والضرب بالقلم على وشها من واحده (بلطجية) بتعملها الكشف وده لمجرد أنها قالتلها استني دورك واحترمي النظام عشان الزحمة، تتهجم عليها وتضربها وتكسر تليفونها وتقلب المكتب«.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لـ«المصري اليوم»، إنه فور العلم بالواقعة قام بالتواصل مع الطبيبة وتحرير محضر بها، مشيرًا أنه من الملاحظ تكرار الاعتداءات في الفترة الأخيرة على المشاركين في المبادرة نظرا لتدافع أعداد كبيرة من المواطنين قبل نهاية المرحلة الأولى من المبادرة نهاية الشهر الجاري، ولذا قام بالتواصل مع مديرية الأمن لبحث سبل تأمين المشاركين في المبادرة.