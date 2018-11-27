شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يسافر لليونان لحضور التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى "ميدوزا 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى متوجهاً إلى اليونان لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك " ميدوزا -7 " .

كما يعقد القائد العام خلال الزيارة لقاء مع كبار المسئولين فى القوات المسلحة اليونانية لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ، وزيادة مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حيث تستمر فعاليات التدريب الذى تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان خلال عدة أيام وبمشاركة طلبة الكلية البحرية وعدد من أفراد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ، بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة.

وتتضمن مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة ، والتدريب على أعمال الإستطلاع الجوى والبحرى وإعتراض الأهداف المعادية وإكتشاف وتعقب الغواصات وتأمين الوحدات البحرية ضد الطيران المعادى بإستخدام أسلحة الدفاع الجوى المختلفة وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبة بها، كما تشارك عناصر من القوات الخاصة فى التدريب على أعمال الإبرار البحرى على الساحل.

ويعد التدريب المشترك " ميدوزا-7 " من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التى تنفذ فى نطاق البحر المتوسط ، وبما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون فى فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الإقتصادية والحيوية

والتصدى لأى عدائيات محتملة.