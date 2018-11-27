شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: قانون الإدارة المحلية جاهز للمناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وافق على 400 قانون، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية كان مشتبكا مع أكثر من وزارة وتم حل الاشتباك وأصبح جاهزا للمناقشة، متابعًا: "أى قانون يمكن أن يتم لو فيه إرادة، وأنا أشيل العبء عن الخزانة العامة"، لافتا إلى ضرورة إدارة أموال المعاشات إدارة اقتصادية.

وأوضح عبد العال، أن أموال المعاشات فى كل دول العالم مصونة والدولة التى لا تضمن أموالها ينهار اقتصادها، مضيفًا أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون المعاشات.

وخاطب عبد العال وزيرة التضامن قائلا:" تعلم الوزيرة أن بعض الدول العربية إدارات بعض صناديق أموال المعاشات واستثمرتها بالداخل والخارج وبتكسب وبتشتغل فى كل حاجة ولا تتحمل الخزانة العامة أى زيادة للمعاشات وأى زيادة أو نقص للمعاشات يكون على ما يحققه صندوق إدارة أموال المعاشات من مكسب".

وتابع رئيس البرلمان: " قلنا من 3 سنوات لابد أن يتم إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة اقتصادية".