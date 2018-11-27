شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البودرة القاتلة فى قدرة الفول× 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا منا يتردد شبه يومى على عربيات الفول التى لا يخلو منها شارع فى مصر على الإطلاق دون أن يعرف أن القدره فيها بودر قاتل يهدده بالإصابة بالسرطان .

”الخليج 365” يستعرض فيديو معلوماتى حول المشاكل الصحية التى يسببها تناول فول العربيات الذى يتم تسويته بمادة إديتا القاتلة وهى عبارة عن بودرة بيضاء تعمل على تكسير قشرة الفول ليتم نضجة سريعا أثناء طهيه بالقدرة وفق بيانات المعهد القومى للتغذية وهى كالتالى:

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1- تضاف مادة إديتا على الفول ليتم تسويته سريعا. 2- هذة المادة بيضاء اللون ويتم شرائها من العطارين ومتوفرة بالسوق. 3- الاستخدام الأمثل لها يكون بواقعملى جرام لكل كيلو جرام يومياً. 4- إذا تم وضعها بكميات كبيرة فى الفول تسبب فى الإصابة بالسرطان . 5- تعمل مادة إديتا على تكسير الغلاف الخارجى للفول فيتم سواءة سريعا. 6- يفضل عدم تناول الفول خارج المنزل وينصح بطهيه بطريقة طبيعية بدون إضافات .