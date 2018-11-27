فيديو.. مصر والسعودية تاريخ حافل في العلاقات الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، وهى الزيارة التى تحظى بحفاوة كبيرة من مؤسسات البلدين الشقيقين، حيث إن الزيارة وهى الثانية لصاحب السمو الملكى، إلى مصر فى نفس العام، لتؤكد قوة وعمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية. ويستعرض الفيديو التالى أبرز المعلومات حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 6.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين. السعودية الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر. 27 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر بإجمالي 2900 مشروع. 2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في السعودية بإجمالي 1300 مشروع. توقيع اتفاقيات بقيمة 16 مليار دولار بين البلدين في 2018. 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى السعودية. 1.1 مليار دولار قيمة الورارت المصرية من السعودية. 16% من استثمارات السعودية في مصر بقطاع السياحة.

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