شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة التضامن تكشف برامج رعاية وحماية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماعها فى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قاعدة البيانات المتاحة والمتجددة لدى الوزارة ساهمت بشكل كبير فى تنفيذ بعض البرامج والمبادرات التى من شأنها توسيع مظلمة الرعاية والحماية للمواطنين، وأضافت أنه تم إطلاق برنامج لا أمية مع التكافل، لمحو أمية السيدات غير المتعلمات.. مزيدا من التفاصيل تتعرف عليها فى الفيديو التالى..

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