شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم و"الموانئ للدراسات البحرية" بالدمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية‎‎‏ ‏لتقديم الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية والاستشارية وورش العمل بمركز التدريب البحرى بميناء الملك ‏عبد العزيز بالدمام اتفاقية تعاون مشترك‎. ‎

وقع الاتفاقية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحرى، وحسن حمدى المحمدى الحربى رئيس أكاديمية الموانئ للدراسات ‏البحرية والتقنية،‎‏ وذلك بحضور وزير النقل المصرى الدكتور هشام عرفات، والفريق مهاب مميش ‏رئيس هيئة قناة السويس، وزير النقل السعودى الدكتور نبيل بن محمد العامودى.‏

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، على أهمية هذه الاتفاقية والتى ‏تأتى فى إطار الشراكة الإستراتيجية للأكاديمية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا التعاون نعمل على إثراء ‏الشراكات الإستراتيجية مع جميع المؤسسات بوصف الأكاديمية بيت خبرة عربى فى البحوث والاستشارات ‏والتدريب.‏

وأوضح "عبد الغفار" أن الغرض من الاتفاقية هو تقديم الدعم الفنى فى مجالات التعليم والتأهيل والتدريب ‏المتخصص والاستشارات فى أعمال الموانئ والأعمال المساندة التابعة لها، والأعمال البحرية بشكل عام، ‏وتدريب ذوى العلاقة من منسوبى الموانئ من بحارة وتجار ووكلاء سفن ومخلصى بضائع وشركات الشحن ‏والتفريغ وقطاع البترول وقطاعى الصناعة والتجارة والمجتمع المدنى والجهات الحكومية والشركات ‏والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بأعمال الموانئ والنشاط البحرى بشكل عام بالمملكة العربية ‏السعودية.‏

وأضاف رئيس الأكاديمية، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية فى المجالات ‏البحرية وفق الأساليب العلمية الحديثة، وكذلك تقديم الاستشارات البحرية واللوجيستية والهندسية المتعلقة ‏بجميع الأعمال المذكورة عالية، وعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل ذات ‏العلاقة بأعمال الموانئ والنقل البحرى‎.‎

كما تلتزم الأكاديمية العربية بإعداد المناهج والبرامج التدريبية والدراسية وتوفير المذكرات والكتب اللازمة ‏لذلك طبقا للمستويات العالمية فى مجال النقل البحرى والمجال التقنى، إلى جانب توفير أعضاء هيئة التدريس ‏والتدريب اللازمين حسب الحاجة لتنفيذ هذه البرامج بمستوى متميز وإصدار الشهادات‎ ‎‏ وتقديم الدعم الفنى ‏اللازم لمعادلة الشهادات الصادرة من أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية، والتقنية والمعتمدة من المؤسسة ‏العامة للتدريب التقنى والمهنى فى كافة التخصصات والبرامج المعتمدة برخصة التدريب الخاصة بمعهد ‏أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالى للتدريب، حيث يحصل المتدرب السعودى على ميزة نسبية ‏وهى حصوله على شهادة دولية من منظمة عالمية لها سمعتها وخبراتها فى الأوساط البحرية العالمية ‏يستطيع من خلالها المتدرب السعودى العمل بها والمنافسة وبقوة وخبرة فى منظومة صناعة النقل البحرى ‏العالمية بل واستكمال المسار التعليمى من خلال هذه المؤسسات التعليمية البحرية الدولية

بينما يلتزم معهد أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالى للتدريب، بتقديم كافة التسهيلات ‏اللوجيستية اللازمة داخل المملكة العربية السعودية ومن بينها استخراج تأشيرات الزيارة والإقامة اللازمة ‏للكوادر الوظيفية من جمهورية مصر العربية وغيرها‎ ‎

فيما أعرب حسن حمدى المحمدى الحربى ‎‎رئيس أكاديمية الموانئ عن اعتزازه بالتعاون مع ‏الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عبر تقديم أحدث الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية ‏والاستشارية وورش العمل بمركز التدريب البحرى بميناء الملك عبد العزيز بالدمام‎