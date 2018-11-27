شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم و"الموانئ للدراسات البحرية" بالدمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية لتقديم الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية والاستشارية وورش العمل بمركز التدريب البحرى بميناء الملك عبد العزيز بالدمام اتفاقية تعاون مشترك.
وقع الاتفاقية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وحسن حمدى المحمدى الحربى رئيس أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية، وذلك بحضور وزير النقل المصرى الدكتور هشام عرفات، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وزير النقل السعودى الدكتور نبيل بن محمد العامودى.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، على أهمية هذه الاتفاقية والتى تأتى فى إطار الشراكة الإستراتيجية للأكاديمية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا التعاون نعمل على إثراء الشراكات الإستراتيجية مع جميع المؤسسات بوصف الأكاديمية بيت خبرة عربى فى البحوث والاستشارات والتدريب.
وأوضح "عبد الغفار" أن الغرض من الاتفاقية هو تقديم الدعم الفنى فى مجالات التعليم والتأهيل والتدريب المتخصص والاستشارات فى أعمال الموانئ والأعمال المساندة التابعة لها، والأعمال البحرية بشكل عام، وتدريب ذوى العلاقة من منسوبى الموانئ من بحارة وتجار ووكلاء سفن ومخلصى بضائع وشركات الشحن والتفريغ وقطاع البترول وقطاعى الصناعة والتجارة والمجتمع المدنى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بأعمال الموانئ والنشاط البحرى بشكل عام بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف رئيس الأكاديمية، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية فى المجالات البحرية وفق الأساليب العلمية الحديثة، وكذلك تقديم الاستشارات البحرية واللوجيستية والهندسية المتعلقة بجميع الأعمال المذكورة عالية، وعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل ذات العلاقة بأعمال الموانئ والنقل البحرى.
كما تلتزم الأكاديمية العربية بإعداد المناهج والبرامج التدريبية والدراسية وتوفير المذكرات والكتب اللازمة لذلك طبقا للمستويات العالمية فى مجال النقل البحرى والمجال التقنى، إلى جانب توفير أعضاء هيئة التدريس والتدريب اللازمين حسب الحاجة لتنفيذ هذه البرامج بمستوى متميز وإصدار الشهادات وتقديم الدعم الفنى اللازم لمعادلة الشهادات الصادرة من أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية، والتقنية والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى فى كافة التخصصات والبرامج المعتمدة برخصة التدريب الخاصة بمعهد أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالى للتدريب، حيث يحصل المتدرب السعودى على ميزة نسبية وهى حصوله على شهادة دولية من منظمة عالمية لها سمعتها وخبراتها فى الأوساط البحرية العالمية يستطيع من خلالها المتدرب السعودى العمل بها والمنافسة وبقوة وخبرة فى منظومة صناعة النقل البحرى العالمية بل واستكمال المسار التعليمى من خلال هذه المؤسسات التعليمية البحرية الدولية
بينما يلتزم معهد أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالى للتدريب، بتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية اللازمة داخل المملكة العربية السعودية ومن بينها استخراج تأشيرات الزيارة والإقامة اللازمة للكوادر الوظيفية من جمهورية مصر العربية وغيرها
فيما أعرب حسن حمدى المحمدى الحربى رئيس أكاديمية الموانئ عن اعتزازه بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عبر تقديم أحدث الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية والاستشارية وورش العمل بمركز التدريب البحرى بميناء الملك عبد العزيز بالدمام
شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم و"الموانئ للدراسات البحرية" بالدمام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .