مصر | السيطرة على حريق شب داخل نادٍ صحي أمام نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل نادٍ صحي أمام نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بشقة أمام نادي القضاة، دون وقوع أية خسائر بشرية وتبين أنها نادٍ صحي. وكان انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع نشوب حريق بشدة سكنية أمام نادي القضاة، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق. وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية أمام نادي القضاة وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 4 سيارات إطفاء.

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