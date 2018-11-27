مصر | المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بقتل مواطن بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بقتل مواطن بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بقتل مواطن بالمرج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "سيد أحمد، ومحمد أحمد، وعلي أحمد، ووالدهم أحمد فؤاد" بقتل المجني عليه "محمد صبحي" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض، أسلحة بيضاء، وما إن ظفروا به، حتى انهالوا عليه طعنا وضربا فأحدثوا إصابتة التي أودت بحياته.
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