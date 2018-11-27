مصر | دفاع "سعاد الخولي" في قضية الرشوة: شهادة سكرتيرة المحافظ تبرأها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع "سعاد الخولي" في قضية الرشوة: شهادة سكرتيرة المحافظ تبرأها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد حمودة، دفاع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، المُتهمة وآخرين في قضية الرشوة الشهيرة، مرافعته أمام المحكمة مُشيرًا إلى شهادة الشاهدة الخامسة سكرتيرة المحافظ، التي أكدت في أقوالها على أن المُتهم بتقديم الرشوة "السيد.ج" كان مُعتادًا إهداء الكحك والياميش لكافة الموظفين في المحافظة.

وتابع الدفاع ذكر أقوال الشاهدة بأن ذلك يجعل من واقعة الكحك "أصل عام"، يُبعد احتمالية وضع الرشوة في علبة الكحك، لافتًا بأن ما يؤكد ذلك أمر موكلته بإرسال تلك العلبة إلى استراحتها.

وواصل "حمودة" الاستشهاد بأقوال الشاهدة، ولفت إلى قولها بأنه المُتهم "جهاد.ط" كان يتردد على مكتب المحافظ حينها، ولم يرد ما يفيد مقابلته نائب المحافظ "المُتهمة الأولى"، وهو ما يقطع بعدم حاجة جهاد لإعطاء رشوة لنائب المحافظ.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وباشرت النيابة العامة، قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه

