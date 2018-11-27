مصر | تأجيل محاكمة مواطن في سرقة مواطن بالمرج لـ24 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة مواطن في سرقة مواطن بالمرج لـ24 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لجلسة 24 ديسمبر، لورود التقرير الطب الشرعي والاستماع للشهود، صدر القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمود. ح" " وشهرته المصري "نقاش"، بقتل المجني عليه "محمود محمد"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى مسكنه، وما أن ظفر به حتى طرحه أرضًا فسقط على قطع من الزجاج، وواصل التعدي عليه بالضرب، ثم قام بخنقه بواسطة قطعة قماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واعترف المتهم بالجريمة مؤكدًا أنها كانت بقصد السرقة.