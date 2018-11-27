مصر | السجن سنة ونصف لـ3 عاملين في "أحداث عنف نادي الصيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة ونصف لـ3 عاملين في "أحداث عنف نادي الصيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية كرم جبر، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص بالحبس لمدة عام ونصف وغرامة مالية قدرها 200 جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالبلطجة والعنف وترويع المواطنين في أحداث عنف نادي الصيد بالقطامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقى قسم المقطم بلاغُا من إدارة نادي الصيد بالقطامية، يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص من العاملين بمعرض داخل النادي، وأفراد أمن النادي بسبب لعب الأطفال بالكرة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلحة بيضاء وعصى وتمكنوا من التعدي على أفراد الأمن بالنادي، وأثاروا الذعر بين الرواد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أحالت المتهمين إلى محكمة جنح المقطم.