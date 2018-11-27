مصر | الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية بالدقي

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دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب بشقة سكنية بدائرة قسم الدقي. وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء.

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