أخبار مصر | مفاجأة.. "عبدالعال" يتجاهل مناقشة أسئلة النواب حول مخالفات مستشفى 57357

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "عبدالعال" يتجاهل مناقشة أسئلة النواب حول مخالفات مستشفى 57357 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة غير متوقعة، تجاهل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلائاء مناقشة سؤالين مقدمين من كل من النائبة شيرين فراج، والنائبة أنيسة حسونة، حول ميزانية مستشفى 57357 وما بها من مخالفات مالية وإدارية.

وانتهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي من الرد على كافة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والمُقرر مناقشتها بجدول الجلسات اليوم عدا أسئلة مخالفات ميزانية مستشفى 57357.

