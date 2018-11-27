أخبار مصر | "عبدالعال" يطالب رئيس الزمالك بمغادرة مقاعد الوزراء بالبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يطالب رئيس الزمالك بمغادرة مقاعد الوزراء بالبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، رئيس نادي الزمالك وعددًا من النواب الآخرين بمغادرة المقاعد المخصصة للوزراء بالقاعة الرئيسية للبرلمان.
واستجاب رئيس الزمالك لطلب الدكتور علي عبد العال، وغادر المقاعد المخصصة للحكومة، ثم عاد إليها مرة أخرى بعد وقت قليل.
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