أخبار مصر | اختتام فعاليات الدورة الشاملة للتعليم الصيدلي (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام فعاليات الدورة الشاملة للتعليم الصيدلي (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات الدورة الشاملة للتعليم الصيدلي التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، وتحت إشراف الدكتورة منى المهدي، رئيس لجنة التعليم الصيدلي، والتي دشنت الدورة بمحاضرة عن مجال المكافحة والوقاية من السرطان.

وحرص الدكتور طارق الخولي، على تقديم الشكر للنقيب العام الدكتور محي عبيد، لدعمه الكامل للتعليم الصيدلي، مشيرا إلى توجيهاته وحرصه ينبع من إخلاص الشديد علي إهداء الصيادلة علما حقيقيا يرتقون به، ولولا ذلك لما نجحت هذه الدورة.

أضاف: لقد رأينا إعجابا وامتنانا وعرفانا في عيون الحاضرين يستحق كل ذلك العمل و بإذن الله سوف يكون لصيادلة القاهرة و صيادلة مصر أجمعين منارة علمية لا تتوقف عن أضاءه عقولهم وقلوبهم بعلم حقيقي ينتفع به.

شرحت الدكتورة إيمان ممدوح، كافه الأساليب غير الجراحية التجميلية، وطلب الحضور بعمل كورس متكامل لذلك المجال المهم الذي يعد من انجح المجالات و أحدثها على الإطلاق.

وقال الدكتور محمد مختار، مدير عام إدارة الصيدلة بمحافظه الجيزة سابقا، إن الصيدلي يمتلك أدوات لا يمتلكها أحد مثله في علوم الكيمياء والدواء والتفاعلات ويجب أن يستمر في تطوير نفسه وبناء ثقافة دوائية قوية لأنه تحمل أمانه شفاء المريض، وحث الجميع على بذل الجهد في سبيل العلم .

والقى الدكتور عوض فهمي محاضرة عن نموذج الصيدلي المحب لمهنته فقد أهدى المجتمع الصيدلي كتابا بعنوان "قطوف صيدلانيه"، لتعريف الصيدلي أساسيات ونقاط تفيده في عمله وترتقي بمعلوماته.

وقدم الدكتور حلمي ماهر محاضرة عن مهارات الاتصال الفعال وتبعها محاضرة للدكتورة مني شوقى عن كيف تصبح شخصية مميزة وفعالة وجذابة ، وعن استخدام المضادات الحيوية في الصيدلة الاكلينكية ألقي الدكتور عمرو القاضي محاضرة نالت إعجاب جميع المشاركين.

واختتمت الدورة بتسلم الشهادات وسط اجواء من الفرحة، على ان تقوم لجنه التعليم المستمر بالنقابة العامة بعمل دورات مكثفه.