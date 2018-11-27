أخبار مصر | رئيس البرلمان للحكومة: طلبات الإحاطة من النواب "جرس إنذار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان للحكومة: طلبات الإحاطة من النواب "جرس إنذار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لغادة والى وزيرة التضامن، بشأن بعض المشاكل والعقبات التى تواجه صرف معاش تكافل وكرامة، إن طلبات الإحاطة من الوسائل المرنة لمراقبة أداء الحكومة وهى بمثابة جرس إنذار لمعرفة الخلل، والمجلس دائما يمد ذراع التعاون للحكومة، ولم نؤخر تشريع على الإطلاق، وكما صرحت دائما وأبدا نحن نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس على الإطلاق.

وتناقش الجلسة عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والخارج، ومنها قرار بالتعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، وأيضا تتضمن قرارا بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمــال الزراعية للتنمية الريفية وزيـادة الدخــول (أراضي) والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

ويناقش المجلس أيضا، قرارا بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) والموقعة بتاريخ 18 يوليو 2018، وقرار بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.