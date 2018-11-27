أخبار مصر | بنك ناصر يتيح قرضا لتمويل الحضانات الخاصة (تعرف عليه)

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قام بنك ناصر الاجتماعي بإتاحة قروض لتمويل الحضانات الخاصة، وذلك فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتنمية الطفولة المبكرة. وننشر الشروط الائتمانية لإجراءات الحصول علي القرض في ذلك الرابط .

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