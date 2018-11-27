أخبار مصر | "برلماني" يتقدم ببيان عاجل لوقف التعيينات ببنك ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم ببيان عاجل لوقف التعيينات ببنك ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، ببيان عاجل لوقف مسابقة تعيينات ببنك ناصر الاجتماعي، لعدم الالتزام بنسبة تعيينات الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد "عمر"، أن مسابقات التعيينات المطروحة في البنك لا تلتزم بهذه النسبة، ومن ثم لا بد أن تعمل الحكومة على إلزام الجهات التابعة لها بنسبة الـ5%، مُشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في عدم الالتزام بتلك النسبة يرجع لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، مطالبًا وزيرة التضامن بإصدارها في أقرب وقت، ووقف مسابقة التعيينات لحين إصدار اللائحة الخاصة بقانون ذوي الإعاقة.