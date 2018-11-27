شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة» بمطار القاهرة تغلق «كونتراتها» بالمبنى القديم وتحيل موظفيها للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة، إنها أغلقت الكونترات الخاصة بها بمطار القاهرة بالمبنى المعروف بالمطار القديم بصالات الوصول ٣ و١ والاستغناء عنها وإيقاف القيمة الإيجارية لها وحق الانتفاع والاستغلال، لعدم جدواها للغرض الذي أنشئت من أجله كـ«كاكونترات استعلامات سياحية» لخدمة السياحة الأجنبية الوافدة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك نظرًا لأن جميع الطائرات التي تهبط في مبنى الركاب 1 المطار القديم هي شركات خاصة قادمة من مدن عربية كالقسيم والقطيف والهفوف وليس لها أي علاقة بالسياحة.

وقد أوصت الجهات المعنية على كافة المستويات بعدم جدوى هذه الكاونترات لخدمة السياحة وكذلك القيمة الإيجارية لها مرتفعة تصل لأكثر من 850 دولار شهريا، لذا جاء القرار حفاظًا على المال العام.

كما أن العنصر البشرى الموجود بهذه الكاونترات البالغ عددهم ٥ موظفين لا يوجد مردود لهم، نظرًا لأنهم غير ملتزمين بالتواجد في العمل ومحوليين للشؤون القانونية للهيئة بسبب ذلك، وعليه فقد تم الحاقهم بمقر الهيئة الرئيسى بالعباسية لدمجهم داخل منظومة العمل والاستفاده منهم في المكان المناسب لقدرتهم.