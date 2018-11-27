شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت»: الزراعة العمود الفقري لاقتصاد الوطن.. والفلاح «رمانة الميزان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي «إننا نسعى إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك من أجل ضبط الأسعار، وحماية المستهلك المصري وتشجيع المزارعين على تسويق محاصيلهم بأسعار مناسبة، خاصة أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية لتحقيق تنمية شاملة مُستدامة ترقى بمجتمعاتنا لمصاف المُجتمعات والبلدان المُتقدمة».

وأضاف «أبوستيت» خلال كلمته أمام مؤتمر تعاونيات الإصلاح الزراعي تحت شعار «قصة نجاح بين الحاضر والمستقبل»، الثلاثاء، أن «الزراعة العمود الفقرى لاقتصاد الوطن، وهى طوق النجاة للأوطان في ظل الأزمات الطاحنة التي تمر بها كافة بُلدان العالم، فالفلاحين هم عصب هذه الأمة ورمانة ميزانها».

وأشار إلى أن استراتيجية الزراعة والتنمية الريفية المُستدامة تتطلب دوراً جديداً للعمل التعاونى بمختلف مستوياته وأشكاله وأنواعه من خلال علاقة مُتكاملة بين القطاع التعاونى ومؤسسات الوزارة التنفيذية والبحثية تقوم على الاحترام المُتبادل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن لتقليل الفجوة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية .

وأوضح الوزير أن الإستراتيجية تستهدف أيضا تطوير الخدمات المُجتمعية والصحية في الريف، دعم الاستثمار في المناطق الريفية وتوفير فرص العمل لأبنائه، توفير التدريب والتأهيل للجميع من خلال منظومة مُتكاملة للإنتاج والتسويق، الاهتمام بالإرشاد وتطويره ليشمل الإرشاد التسويقى من خلال دراسات شاملة وعميقة للأسواق المحلية والخارجية.

وفي نهاية المؤتمر، قام وزير الزراعة بتكريم عدد من قيادات الإصلاح الزراعي والتعاونيات وإرسال برقية تأييد لرئيس الجمهورية «لجهوده في تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جميع دول العالم وخطواته الجريئة في الإصلاح الاقتصادي ومواجهته الشجاعة للقضاء على الإرهاب».