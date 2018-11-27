شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: «العلاقات المصرية السعودية أزلية أزل الحياة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالوفد الإعلامي السعودي المرافق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائلا: «مصالحنا مشتركة والمسرح العالمي يحتم علينا أن نشد النواجز على وحدتنا وأمننا القومي».

وقال «مكرم»، في بداية اللقاء، إن «العلاقات المصرية السعودية أزلية أزل الحياة، البحر الأحمر بشطيه المائي الضيق لم يكن حائلا دون اتصال بين الشعبين السعودي والمصري منذ بدء الخليقة»، مؤكدا أن «مصر لن تنسى جهود الملك فيصل في حرب أكتوبر 73 الذي ساند مصر بقوة في أزمتها، وأيضا لا ننسى جهود الملك سلمان ونتطلع إلى مرحلة تطوير مهمة مع ولى العهد محمد بن سلمان والذي تبارك مصر جهوده لتحديث المملكة العربية السعودية وجهوده لإحراز تقدم حقيقي في دور المرأة السعوية ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر بين البلدين».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «هناك 30 صحفيا سعوديا و30 صحفيا مصريا يتواجدون الآن على طاولة المجلس الأعلى لفتح نقاش مجتمعى مثمر بين الجانبين، بينما اعتذر وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح لارتباطات رسمية».

وذكر أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبل رحلته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، مؤكدا أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تأتي كدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية ولوقوف مصر بجانب الشعب والقيادة السعودية، في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها منذ فترة، مضيفا أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ، وهذه الزيارة لها طبيعة خاصة، وتجمعها بمصر روابط وعلاقات تاريخية على مستوى الشعوب والقيادات منذ نشاءة المملكة.

ولفت إلى أن محاور النقاش مع الوفد السعودي دارت حول العلاقات المصرية السعودية وأهميتها وكيفية دعمها، وقضية التضامن العربي والعمل المشترك وإنهاء الحرب اليمنية وتسوية الصراع السوري والعلاقات العربية الأفريقية وسلام الشرق الأوسط، مؤكدا على تعزيز العلاقات المصرية السعودية لتبقى قوية ونواه لتضامن عربى قوى، مطالبا بتبادل الزيارات بين الصحفيين والإعلاميين المصريين والسعوديين.

مكرم محمد أحمد خلال لقائه الوفد الإعلامي للمملكة

مكرم محمد أحمد خلال لقائه الوفد الإعلامي للمملكة

واستطرد «مكرم»، خلال لقائه بالوفد الإعلامي السعودي، قائلا إن الجلسة شهدت بعض محاور النقاش التي تهم الإعلام المصري والسعودي حول طبيعة العلاقات المصرية السعودية وأخر مستجدات المشكلة اليمنية.

ومن جانبه، قال عبدالله بن فهد الحسين، رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، إن اجتماعات الوفد الرسمي المصاحب لولي العهد السعودي حالت دون حضور الوزير للمؤتمر الصحفي «وسيكون لقاؤنا ناجحا بين الطرفين فيما يتعلق بنجاح الإعلام السعودي والمصري، وأكرر الاعتذار عن عدم حضور الوزير».

وتناول اللقاء ضرورة التوافق بين الصحافة السعودية والمصرية وتعزيز التعاون الإعلامى بين البلدين ليكون لدينا إعلاما قويا ليواجهة كافة التحديات الاعلامية، مؤكدين على ضرورة التعاون بين نقابة الصحفيين المصرية وجمعية الصحفيين السعودية، وبحث توقيع بروتوكول تعاون إعلامي بين وسائل الإعلام المصرية والسعودية.

ترأس الوفد الإعلامي السعودي، عبدالله بن فهد الحسين، رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، والدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، مدير عام مركز التواصل الحكومي، وعدد من رؤساء تحرير بعض الصحف السعودية.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والدكتور عبدالمنعم سعيد، وعبداللطيف المناوى، ومصطفى بكري، وعلى حسن، ومحمد الباز، وجمال حسين، ومحمد عبدالحافظ، وجدى زين الدين، وسعد سليم، وعبدالرازق توفيق، وأحمد موسى، ومختار شعيب، ومنال الدفتار، وعبدالصادق الشوربجى، ومجدى سبلة، ويوسف أيوب، وخالد ميرى، وعدداً من رؤساء تحرير بعض الصحف المصرية، وعبدالفتاح الجبالى وكيل أول المجلس، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس، ونادية مبروك، وصالح الصالحى، وجمال شوقى، ومجدى لاشين أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.