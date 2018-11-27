شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: منهج موحد للحضانات وضعه أساتذة متخصصين لتأهيل الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بمضبطة مجلس النواب، نسخة من المنهج الموحد للحضانات أعدته وزارتها، لتوحيد مناهج الحضانات للحد من ظاهرة «المناهج الخطرة» التي تقوم بتدريسها الجمعيات الشرعية.

وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه رداً على طلب النائب محمود بدر بشأن توحيد مناهج الحضانات، قامت الوزارة بإعداد منهج موحد للحضانات التابعة للوزارة وعددها 17 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، بتمويل من صندوق العمل العربي، أعده أساتذة متخصصون في المجال التربوي لمراعاة تأهيل الطفل، يعتمد على تعليم الأطفال مهارات وسلوكيات مهمة لتأهيله لدخول المدرسة.

وأضافت الوزيرة أن المنهج الموحد يتناول أيضاً أهمية دور عمل المرأة، ومشاركتها في العمل والإنتاج.