شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطهير بحيرة المنزلة بـ«لنّش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، الأعمال الجارية لتطهير بحيرة المنزلة.

واستقل الوزير والغضبان «لانش» للنزول إلى البحيرة للاطلاع على الأعمال الجارية لتطهير البحيرة التي تقوم بها هيئة الثروة السميكة بالتعاون مع القوات المسلحة، المسئولة عن أعمال تكريك وتطهير شمال الطريق الدولي بمعداتها وكراكتها.

وأشار محافظ بورسعيد خلال الجولة إلى أن المشروع يستهدف تطهير كافة مسطح البحيرة من كل أنواع التعديات وتحسين جودة المياه بالبحيرة والتي ستنعكس على نوعية الأسماك، مشيرًا إلى أن بحيرة المنزلة تعد واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر.

وأكد المحافظ أن البحيرة ستشهد الفترة القادمة إقامة العديد من المشروعات بالمنطقة، التي ستخدم كافة المقيمين بالبحيرة فهدفنا جميعا عودة البحيرة إلى سابق عهدها.

تبلغ مساحة بحيرة المنزلة حوالي 120 ألف فدان منها قرابة 80 ألف فدان تقع ضمن نطاق محافظة بورسعيد وبلغت نسبة التعديات عليها 70% من إجمالي المساحة الموجودة بالمحافظة أي ما يعادل 45 ألف فدان.