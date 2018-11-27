شكرا لقرائتكم خبر عن «المشروعات الصغيرة»: موّلنا 441 ألفا بـ9.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ خلال الفترة من يناير2017 وحتى 30 سبتمبر 2018، نحو 9.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 441 ألفا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت «جامع» خلال افتتاح مؤتمر دعم وتمكين المرأة الذي نظمه الجهاز، الثلاثاء، أن هذه المشروعات أتاحت حوالي 642 ألف فرصة عمل بلغت نسبة المرأة فيها 49% من إجمالي عدد المشروعات.

وأشارت إلى أنه من خلال هذا التمويل تم منح مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بإجمالي 373.6 مليون جنيه، وأتاحت 3.5 مليون يومية عمل بلغت نسبة فرص العمل الموجه للمرأة 56% من إجمالي يوميات العمل.