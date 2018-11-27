شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 605 حالات تعد على 65 ألف م2 أراض زراعية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية سير العمل في أول أيام الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدأت يوم الإثنين، وتستمر 10 أيام في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه تمت إزالة 605 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 65752 متر مربع، في اليوم الأول من أعمال الحملة المشتركة، بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه المحافظ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة.

وأكد أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت إزالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة قد قامت على مدار العشرة أيام الماضية بازالة 3186 حالة بمساحة 77 فدانا، وذلك في أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.