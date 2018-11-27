شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الشرقية يضعان حجر الأساس لإقامة منطقة لوجستية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع العروبة «سكاي لاين» بمدينة الزقازيق بإقامة منطقة تجارية وترفيهية وسكنية متكاملة، بحضور الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس حازم الديب الرئيس التنفيذي لمجموعة العروبة مصر، ومستر جون لوك ممثل كارفور.

أكد «المصيلحي» أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي وللعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجيستية حدودية بمواصفات معينة وبخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجيستية محورية لخدمة أكثر من محافظة لا تقل مساحتها عن 100 فدان، وإقامة مناطق لوجسيتية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجاري (جملة) على مساحة لا تقل عن 10 أفدنة في كل محافظة وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع لتقليل الفاقد من المنتج وقيمة تكلفة النقل حيث تمثل 30 % من سعر الحصول على السلع.

وقدم وزير التموين الشكر للمحافظين لتعاونهم الجاد والمثمر مع الوزارة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مثل تلك المناطق اللوجيستية الهامة والتي تُحدث تنمية حقيقية لكل إقليم، مشيرا إلى أن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطوراً كبيراً في حركة التجارة الداخلية وستؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

وأكد الوزير دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية لدفع عجلة الإقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء قام بتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الإستثمارية الضخمه وطرحها أمام المستثمرين بحق الانتفاع.

بينما، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الإقتصاد القومى بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية قطعت شوطاً كبيراً مع الجهاز والشركة لتجهيز الموقع وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة لتنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد وتحقيق الحلم لإقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة تمثل نقله نوعية وحضارية لأهالي المدينة.

أوضح المحافظ أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب لمزيد من الإستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ولتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه تم حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات إستثمارية عليها تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الديب، الرئيس التنفيذي لمجموعة العروبة مصر، أن المشروع مقام على مساحة 8 أفدنة ومتعدد الاستخدامات والأنشطة التجارية والترفيهية ويضم 800 وحدة سكنية وقائم على الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وأن مدة تنفيذ الأعمال عامين ونصف، مقدماً الشكر لجميع أعضاء فريق العمل من الوزارة والمحافظة وشركة العروبة لإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع.

وقال المهندس حسن الديب مؤسس وراعي شركات العروبة: «نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس للمنطقة اللوجيسيتية والتجارية والسكنية بمحافظة الشرقية والتي ترتبط برؤية رئيس الجمهورية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة»، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تشغيله على 3 مراحل وفقاً للتعاقد المبرم مع جهاز تنمية التجارية الداخلية بوزارة التموين والمحافظة باستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه وإتاحة 4 آلاف فرصة عمل مباشرة ولخدمة تعداد سكاني يتجاوز 10 مليون مواطن من أبناء الشرقية والمحافظات المجاورة، مقدماً الشكر لرئيس مجلس الوزراء لدعمه الدائم والمستمر لتهيئة الأجواء المناسبة لضخ مزيد من الاستثمارات بمحافظات الجمهورية.

وذكر الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة بمدينة الزقازيق تمثل تغيير نمط ثقافة المجتمع لإقامة مشروعات تنموية وتجارية تعود بالنفع والفائدة عليهم، مشيراً إلى أن الوزارة والجهاز والمحافظة استطاعت أن تتغلب على كافة التحديات أمام تنفيذ المشروع على أرض محافظة الشرقية ليمثل انطلاقة حقيقية وطفرة مجتمعية لأهالي المحافظة.

وقال إن الوزارة تستهدف إقامة 27 منطقة لوجيستية تجارية على مستوى محافظات مصر، وأن هناك حزمة من الحوافز ستمنح للمطورين والمستثمرين لضخ استثمارات جديدة.