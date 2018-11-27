شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبل.. أول سباق رسمي للسيدات والبنات في مصر الجديدة السابعة صباحًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، بالتعاون مع كايرورانرز والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، أول سباق جري رسمي للنساء والبنات في مصر يوم 30 نوفمبر الحالي.
يأتي السباق تحت حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ويهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
ومن المقرر أن يقام السباق في الساعة السابعة صباحًا وسيتبعه سباق 2 كم للعائلات مفتوح للجميع للمشاركة.
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