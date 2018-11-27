شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تواجه أزمة: ضعف معدلات إزالة التعديات على الأراضي بسبب الإدارات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حملة اليوم الأول لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عن رفض الإدارات المحلية بالمحافظات المشاركة بمعداتها في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وهو ما تسبب في ضعف نسبة الإزالات والتي بلغت 250 فدانا من إجمالي 19 ألف فدان مخالفة.

وقال المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن إجمالي الحالات التي تم إزالتها خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي بلغت حوالي 3440 حالة تعدٍ على مساحة 249 فدانا و11 قيراطا و15 سهما، في 27 محافظة منها 54 فدانا تم إزالتها في محافظة الدقهلية، وإزالة 50 فدانا في الإسماعيلية، و48 فدانا في المنيا، حيث جاءت في مقدمة المحافظات التي كان فيها تعدي على الأراضى الزراعية.

وأضاف «عطية» أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة بدأت، الاثنين ولمدة 10 أيام، أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي حدثت بعد يناير 2011 وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات، مشيرا إلى أن ما تم إزالته من تعديات في اليوم الأول لا يتناسب مع خطة الدولة لإزالة المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية ضمن التعديات البسيطة البالغة 19 ألف فدان.

وأوضح رئيس الإدارة أنه تمت الإزالة بالاستعانة بمعدات جهاز تحسين الأراضي فقط وهو ما تسبب في انخفاض معدلات الإزالة، مشيرا إلى أن الإدارات المحلية لم تشارك بمعداتها في الحملة القومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن ذلك سيعني أن استكمال إزالة التعديات لهذه المساحات سيحتاج إلى 65 يوما وليس 10 أيام كما هو مقرر.

وذكر أنه سيعد مذكرة لعرضها على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من أجل التدخل لدى وزير التنمية المحلية لإصدار قرارات من شأنها مشاركة المحافظات في حملة الإزالة للتعديات، ضمانا للالتزام بإزالة التعديات خلال فترة 10 أيام.