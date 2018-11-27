شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متهم بسرقة مليون جنيه من دار رعاية ولص هواتف محمولة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل سرق مليون جنيه من دار رعاية في الساحل، وتبين من التحريات أنه دخل من باب الحمام الخاص بالدار عن طريق المنور.

تبلغ لقسم شرطة الساحل من «م. ا. ح»، إخصائي بمؤسسة لرعاية ذو الاحتياجات الخاصة، باكتشافه سرقة مبلغ مالي مليون جنيه من داخل دولاب غرفة النوم الخاص به ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين وجود قطع بسلك شباك دورة المياه الخاصة بالشقة وبعثرة محتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار والكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها «م إ»، عاطل، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة.

في سياق آخر، ألقى القبض على متهم بسرقة هواتف محمولة أثناء بيعها بثمن لا يتناسب مع سعرها الأصلي لأحد المحال في الجمالية، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة المنصورية بقيام أحد الأشخاص بعرض هاتفين محمولين للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، فانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه، وتبين أنه يدعى «ي.م» والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا، وبحوزته عدد 2 هاتف محمول.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهما بأسلوب «المغافلة»، كما اعترف بارتكاب عدد «2» حادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وأرشد عن أماكن بيعها.