شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لقاء الوفدين الإعلاميين المصري والسعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لقاء الوفدين الإعلاميين المصري والسعودي حضره أكثر من 40 صحفيًا من البلدين، وتناول قضية أساسية هي سبل توثيق العلاقات بين البلدين، مضيفًا: «نعتقد كمصر أن السعودية هي قوة استقرار للشرق الأوسط وسلامه، وقوة استقرار مالي بين الدول الصناعية النامية والمتقدمة».

وأشار «مكرم»، في تصريحات للصحفيين عقب لقاء الوفدين: «أكدنا خلال اللقاء أن علاقات البلدين لا يمكن أن تتأثر بحادث عابر، ولكن النظام السعودي لابد أن يكون ثابتًا وقويًا في وجه ما يُحاك ضده من مؤامرات دولية، كما أكدنا رفضنا لتسييس حادث مقتل جمال خاشقجي وهو ما كان يمثله الموقف المصري الرسمي منذ البداية».

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «لن نتحدث عن قضية خاشقجي لأنها محل نظر من جانب المدعي العام السعودي، ولكن نتكلم في أن استقرار السعودية قوة ينبغي الحفاظ عليها».

وأوضح أنه «تم الاتفاق على أن يكون لدينا ليس خطة للعمل الداخلي فقط، ولكن خطة للعمل الخارجي أيضًا، مع ضرورة الاهتمام بحرية التعبير لأنها تقضي على كافة المشاكل، كما تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع آخر يحضره الصحفيون المصريون والسعوديون لتبادل الأفكار والرؤى حول كافة المشاكل».

وأردف «مكرم»، قائلا: «نعتقد أن النيات واضحة ورأينا رغبة من الجانب السعودي في توثيق العلاقات مع مصر، فالتضامن العربي المشترك بيننا يسير بخطى حثيثة ولكن إذا حدثت فرقة بين البلدين سيتمزق العالم العربي كله وهو ما جربناه من قبل ولا نريد أن يتكرر مجددا»، مشيرا إلى أن «الجانبين أكدا على أهمية الارتقاء بوعي شعوبنا لحدود المهام المطلوبة لأن المؤامرة موجودة».

وشدد على أن «الرئيس التركي ظن أن استقرار السعودية سيهتز حتى ينصّب نفسه سلطانًا جديدًا، ولن يحدث هذا أبدًا»، موضحًا أن الوفدين سيعقدان اجتماعًا آخر، حيث تناول لقاء اليوم رؤوس موضوعات سيتم تناول تفاصيلها في اجتماع آخر سيتم تحديد موعده لاحقًا.