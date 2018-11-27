شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من النموذج الأول لـ«جرارات السكة الحديد الأمريكية» فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية الانتهاء من تصميم النموذج الأول للجرارات الجديدة التي يتم تصنيعها للسكة الحديد المصرية، والبالغ عددها ١٠٠جرار في شهر فبراير المقبل.

وشرحت الشركة خلال جولة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لجناح الوزارة في معرض «كايرو أي سي تي»، الثلاثاء، أنه عقب تسليم النموذج الأول ستبدأ الشركة في تسليم الجرارات على دفعات.