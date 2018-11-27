شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريع مجلس الدولة» يتسلم تعديلات «الأسلحة والذخيرة» ولائحة «الاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، مشروع تعديلات بعض أحكام قانون الأسلحة والذخيرة لفحص ودراسة ما جاء به، وإعداد تقرير بملاحظات القسم عليه من الناحية الدستورية إن وجدت.

وقال المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن «مجلس النواب أرسل مشروع التعديلات للقسم بما تضمنته من استبدال مادة بأخرى، وإضافة عدد من المواد بما يحقق الهدف من القانون، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من قضاة القسم لبدء فحص المشروع وإعداد تقرير أولي بما يرتأيه من ملاحظات لعرضها للمناقشة أمام الجلسة العامة للقسم عقب الانتهاء منه مباشرة».

وأضاف «مهران» أن «القسم يعكف حاليا على دراسة مشروعات قوانين ومشروعات قرارات بقوانين على رأسها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، وكذا مشروع قانون نقابة التجاريين».

وأشار إلى أن القسم يدرس أيضًا مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث تتضمن تعديل بندا واحدا بها، من المقرر أن ينتهي من مراجعتها القسم في أقرب وقت.