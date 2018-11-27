شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل عمره عام سقط من يدي والدته أثناء مداعبتها له بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت قرية «سفلاق» بمركز ساقلتة حادثا مأساويا، سقط طفل عمره «عام» من أيدى والدته أثناء مداعبتها له وإلقائه في الهواء فلفظ أنفاسه الأخيرة فور ارتطام جسده بالأرض. تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة، بورود بلاغ من «مؤمن. ر. م»، 35 سنة، عامل، ويقيم بقرية «سفلاق» بدائرة المركز، بوفاة نجله الطفل أنس البالغ من العمر عام واحد، إثر سقوطه من أيدي والدته أرضاً حال مداعبتها له وإلقائه في الهواء، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر بذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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