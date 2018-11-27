شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر التنوع البيولوجى يحتفل بمرور 25 عام على برنامج المنح الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ حفل استقبال ثقافى لشبكة التنوع البيولوجى للشعوب الأصلية فى الذكرى السنوية الـ 25 لبرنامج المنح الصغيرة.

يهدف برنامج المنح الصغيرة الذى يموله مرفق البيئة العالمى، ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى تقديم الدعم لمشروعات صغيرة على المستوى المحلى لصون وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، والمحافظة على الموروثات الثقافية لهذه الشعوب مع تحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية.

كما يعمل برنامج المنح الصغيرة على دعم أنشطة منظمات المجتمعات المحلية، اعترافاً بدورها الهام فى العمل على حماية البيئة ونشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.

كما دعم البرنامج أكثر من 22000 مشروع مجتمعى فى 125 دولة من خلال المجتمعات المحلية والشباب ومجموعات نسائية علي مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، لموضوعات تخص التنوع البيولوجى، تغير المناخ، والمياه الدولية إضافة إلى تدهور الأرض والملوثات العضوية المتشبثة (الدائمة).

وقدم الحفل العديد من العروض الثقافية حيث اختتم الإحتفال بتسليم العديد من الجوائز إلى المنظمات التي تدعم عملها، بما فى ذلك صندوق اليابان للتنوع البيولوجى ومبادرة ABS وحكومات المكسيك وغواتيمالا وألمانيا ونيوزيلندا.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت شعار "الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب".