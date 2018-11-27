شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لـ"بن سلمان": استقرار السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، وأن أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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