شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: السعودية من أكبر الدول المصدرة لمصر بقيمة 3.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المصدرة لمصر، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أظهرت أن المملكة تحتل المركز الثانى من حيث ارتفاع قيمة واردات مصر منها.

وفقاً لأحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، والخاصة بالفترة من يناير – أغسطس 2018، بلغت قيمة واردات مصر من السعودية 3.781 مليار دولار، بعد الواردات من الصين والتى بلغت عن ذات الفترة من العام الحالى 6.244 مليار دولار.

استحوذت الواردات من السعودية على 7.4% من إجمالى واردات مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، مشكلة ارتفاعا فى تلك الفترة بلغت نسبته 40.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، التى بلغت قيمة واردات مصر من السعودية خلالها 2.684 مليار دولار.

وطبقاً لبيانات نشرة التجارة الخارجية، تمثلت أهم السلع المستوردة من السعودية فى: "الوقود، واللدائن، والألومنيوم، والمنتجات الكيماوية العضوية"، واستحوذ استيراد الوقود على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية للواردات من "المملكة" خلال الفترة المذكورة من 2018 بنحو 2.6 مليار دولار.

وفى السياق ذاته، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى السعودية خلال الفترة من يناير - أغسطس 2018 نحو 929.5 مليون دولار، ليبلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين عن تلك الفترة حوالى 4.711 مليار دولار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل، منذ قليل، بمقر رئاسة الجمهورية، الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، والذى وصل القاهرة مساء أمس الاثنين، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، ضمن ثالث محطة له بجولته العربية التى شملت دولتى الإمارات والبحرين.