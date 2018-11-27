شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة المباحثات المصرية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت، منذ قليل، جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية وأيضا جلسة المباحاثات الموسعة التي تضم وفدي البلدين لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وتتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى جهود البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب.