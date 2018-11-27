شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، عن ضبط مخزن غير مرخص تابع لمستشفى خاصة، بمدينة كوم حمادة، محافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع ضباط الأمن الوطني.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الجادة لمخازن الأدوية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان تداول دواء ومطابق للمواصفات العالمية وساري الصلاحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المخزن الذي تم ضبطه يفتقر إلى اشتراطات التخزين الجيد من حيث التهوية، كما لا يوجد به كهرباء، كما وجد أنه يحتوي على كميات هائلة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والمكدسة داخل 180 جوال.

من جانبها، أشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أنه تم سحب 913 صنف من عينات الأدوية، والتى تضمنت أدوية لعلاج مرضى الضغط والسكر ولعلاج مرضى الجهاز التنفسي وأدوية خافضة الحرارة والمسكنات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المحاليل الوريدية، كما تم سحب 205 صنف من عينات المستلزمات الطبية لتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك لبيان ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وأكدت «زيادة»، تشديد الرقابة على الأسواق، واستمرار حملات التفتيش الصيدلي وضرباته على أيدي المخالفين والمتلاعبين بالدواء وصحة المواطنين.