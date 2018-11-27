شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحتجزين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لافته إنسانية قرر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم الثلاثاء، توزيع حلوى المولد النبوى الشريف، على المحجوزين بالسجون المركزية، بمراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بإشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، ومتابعة مساعدى مدير الأمن، ومأمورى المراكز والأقسام، وذلك في إطار الدور المجتمعى للوزارة، الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، ضمن مبادرة «كلنا واحد».

لأول مرة مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحجوزين

لأول مرة مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحجوزين

لأول مرة مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحجوزين

لأول مرة مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحجوزين

لأول مرة مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحجوزين

لأول مرة مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحجوزين

لأول مرة مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحجوزين

لأول مرة مدير أمن الغربية يأمر بتوزيع حلوى المولد على المحجوزين