شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل تعديلات «العقوبات» إلى اللجنة التشريعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي جمعة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى اللجنة التشريعية.

كما أحال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائبة هالة صبحي و60 نائبا آخرين لإنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والتعليم والبحث العلمي.

فيما أثار عدد من النواب عدد من المشكلات التي تعانى منها دوائرهم وبشان أداء المحافظين في بيانات عاجلة عرضوها خلال الجلسة العامة، حيث طالب النائب محمد الغول بمحاسبة المحافظين الذين تعرضت محافظتهم للسيول بسبب ما وصفه بـ«هدر مياه السيول» دون استغلالها في بحيرات صناعية وغيرها خاصة وأن مصر نصيبها 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في الوقت الذي يسقط فيه علينا من أمطار وسيول ما يساوى ثلث هذه الكمية.

وانتقد «الغول» سحب أراضي الملاعب الخماسية في المحافظات التي يمارس من خلالها الشباب الرياضة للزراعة دون توفير بديل خاصة في نجع حمادى بمحافظة قنا، وحذر من توجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى المخدرات وغيرها.

أما النائب سامي رمضان قال إن مشكلة مراكز الشباب الرئيسية في إدارتها، مضيفا: «وزير الشباب مكتئب ويبذل كل ما في طاقته لإثبات قدرته على تحمل المسؤولية». فيما طالب النائب عمر المصيلحى وقف إعلان التوظيف الخاص ببنك ناصر الاجتماعي لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، حيث أن الإعلان ومن قبله إعلاني وزارتي الإسكان والكهرباء غاب فيهما النسبة المحددة لذوى الإعاقة المحددة بـ 5% مما يتسبب في رفض طلبات تلك الفئة لأنهم غير لائقين طبيا.

وانتقد النائب أحمد على إبراهيم غرق بعض مناطق حى المرج بمياه الصرف الصحي باعتباره أحد أحياء العاصمة، وأضاف أن الخطورة الحقيقية تكمن في وجود مصرفين داخل طريق مجمع المدارس، مناشدا رئيس الوزراء بالتدخل.

وأشار النائب عفيفي كامل إلى تضرر أصحاب المحلات التراثية في باكوس والذين صدر لهم حكما قضائيا من القضاء الإدارى بإلغاء قرار إغلاق محالهم، لافتا إلى أن المسؤولين يصدرون قرارت أخرى إلى أن وصل الأمر لغق المحلات مرجعا ذلك لرغبتهم في بيعها لمواطنين أكثر ثراء.