شكرا لقرائتكم خبر عن نائبان يرحبان بزيارة «بن سلمان»: «مثالًا يحتذى به في تأهيل الشباب للقيادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي إلى مصر في زيارة رسمية والتى تستمر أيام مؤكدين أن «مصر الوطن الثاني للسعوديين».

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، «بكل الحب والمودة نرحب بولى العهد السعودى في بلده الثانى مصر»، مشيرًا إلى أن «الاحتفاء المصرى الكبير بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يدل على حجم الأخوة والصداقة وقوة العلاقات المتينة بين قيادة الدولتين ماضيا وحاضرا ومستقبلا».

وأشار «عامر» إلى أن «ترحيب القيادة المصرية بزيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يأتى كدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية ولوقف مصر بجانب الشعب والقيادة السعودية، في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها منذ فترة، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تنسى موقف القيادة السعودية في الكثير من المواقف المصرية»، مؤكدًا أن «زيارة بن سلمان إلى القاهرة تعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، لأن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ».

ورحب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بزيارة الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن «الزيارة تعبر عن حجم العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيرًا إلى أن «الوضع الإقليمي والدولي الحالي يتطلب بالطبع التشاور بين أكبر دولتين في المنطقة، لتنسيق الجهود، ويجب التشاور في الوضع في غزة والملفين الليبي واليمني».

وتابع «المسعود» أن «الأمير محمد بن سلمان يحظى بتقدير الشارع المصري، إيمانا بفكره التجديدي وإصلاحاته التي يقوم بها في المملكة العربية السعودية»، مؤكدًا أنه «مثال يجب أن يحتذى به في تأهيل الشباب للقيادة».