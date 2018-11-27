شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قضائي سعودى بالقاهرة لتبادل خبرات «توثيق إجراءات النقض والاستئناف» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بمقر وزارة العدل، الثلاثاء، وفد قضائي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، برئاسة الشيخ سلمان بن حمد النشوان، رئيس محكمة الاستئناف وأمين عام مجلس القضاء السعودي (سابقاً)، يرافقه لفيف من القضاة، وذلك ضمن زيارة لجمهورية مصر العربية لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية في مجال توثيق إجراءات محكمة النقض والاستئناف.

وفد قضائي سعودي في زيارة بوزارة العدل

تناول اللقاء، كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القضائي والاطلاع على التجربة المصرية في التقاضي بمحكمتي النقض والاستئناف وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضائي السعودي.

وأعقب هذا لقاء الوفد بالمستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، ثم جولة بقطاعات الوزارة المعنية بهدف الزيارة مثل قطاعات التفتيش القضائي، والإدارات القانونية، والخبراء، والطب الشرعي.

وفد قضائي سعودي في زيارة بوزارة العدل

ويتضمن البرنامج أيضاً زيارة مطولة لمحكمة النقض للتعريف بالمحكمة ودورها وإجراءاتها من خلال جولة ميدانية بالمحكمة للتعرف عملياً على أقسامها وإجراءات التوثيق المعتمدة بها، وكذلك زيارة محكمة استئناف القاهرة للتعرف على إجراءات سير العمل بها.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع أشقائها من الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.

وفد قضائي سعودي في زيارة بوزارة العدل