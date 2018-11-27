شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: البدء فى هدم وبناء المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة العلوة بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، البدء في تنفيذ بناء منازل منطقة العلوة بقرية سنديون بقليوب، حيث سيتم البدء في بناء 25 منزلا كمرحلة أولى بعد هدم المنازل الصادر لها قرارات إزالة لخطورتها على أرواح المواطنين واستخراج الرخص للبدء فورا في البناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم لاستكمال الإجراءات التنفيذية لبناء منازل قرية العلوة التابعة لمركز ومدينة قليوب، حيث يبلغ عدد المنازل 122 بقرية العلوة.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع البدء في الهدم اليدوي للمنازل لضيق الشوارع حتي لا يحدث انهيارات للمنازل المجاورة كما أمر بسرعة الانتهاء من عمل مقايسة للهدم والبناء وتقديمها فورا للبدء في التنسيق مع جمعية مصر الخير لبناء المنازل في أقرب وقت ممكن والتنسيق لتذليل أي عقبات تعترض المشروع.

ووجه المحافظ رئيس مجلس مدينة قليوب بالمتابعة المستمرة وإزالة أي معوقات لسرعة البناء وتسليم الوحدات للمواطنين بالمواعيد المحددة حرصا على أمن وراحة المواطنين وتيسير الحالة المعيشية لهم وكلف المحافظ مسؤولى الكهرباء والمياه بقليوب برفع عدادات الكهرباء والمياه، والبدء في تنفيذ البناء للمنازل الجديدة بعد هدم القديم فورا بالتعاون والتنسيق الكامل مع مؤسسة مصر الخير.