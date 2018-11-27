شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تبدأ مراجعة حفلات التخرج لإحياء التقاليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب خلال انعقاده آليات تحصيل المصروفات والرسوم الدراسية لطلاب الجامعة وإجراءات تسهيل خدمات الدفع الإلكترونى عن طريق الدفع on line أو خدمات أخرى مثل خدمة فورى لاستكمال التحصيل قبل نهاية الفصل الدراسى الأول وبدء الامتحانات، وضرورة إعلان تلك الطرق المختلفة عبر الكليات لجميع الطلاب.

وأحيط المجلس خلال انعقاده اليوم الثلاثاء بنتائج انتخابات اتحاد طلاب الجامعة خلال شهر نوفمبر والتى اتسمت بالشفافية والمصداقية وهنأ المجلس رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بمناسبة فوزهم، وأشار الدكتور هشام جابر إلى اجتماعه بأعضاء الاتحاد المنتخبين بالتشكيل الجديد لمناقشة ميزانية الاتحاد خلال العام المقبل وتكليف الاتحاد الجديد بوضع خطة زمنية للأنشطة الطلابية في كافة المجالات.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من جامعة الإسكندرية والمقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات عن اختبارات القدرات بكليات الجامعة والسلبيات في تطبيق النظام الموحد العام الماضى.

كما أحيط المجلس بعدد من الأنشطة المختلفة مثل توقيع اتفاقية بين الجامعة وهيئة الامديست ومؤسسة حلم لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لرفع مهاراتهم ودمجهم في المجتمع الجامعى، وافتتاح وحدة القياس والتقويم بكلية التمريض تماشياً مع التحول للامتحانات الالكترونية، وتنظيم ملتقى التوظيف بكلية العلوم، ومعرض منتجى كلية الزراعة.

وقرر المجلس تشكيل مجموعة بحثية متخصصة لدراسة إيجابيات وسلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بين طلاب الجامعة، واستعرض تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة مقرر حقوق الإنسان، وتشكيل لجنة للنظر في تعديل أحكام اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بشأن إضافة قسم الكيمياء الحيوية الصيدلية.

ودعا المجلس إلى إحياء التقاليد الرصينة من خلال مراجعة تنظيم كافة حفلات التخرج من حيث الشكل والمضمون والاستعانة بكورال الجامعة في إحياء تلك الحفلات.

وأحيط المجلس علماً بقرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تشكيل لجنة لدراسة اعتماد النظام الدولى الموحد ISCN System مرجعاً لتوثيق الشهادات والوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات والمؤسسات التعليمية التابعة له.

كما أحيط المجلس علماً بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن نظام قبول الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعات والمعاهد المصرية.