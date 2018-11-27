شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق حملة إعلانية تحت شعار "ما تخليش محطة توقفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس القومى للمرأة حملة إعلانية على الإذاعة المصرية تحت شعار " ما تخليش محطة توقفك" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFP)، بدأت منذ 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر 2018، وذلك فى إطار حملة ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة. تتضمن الحملة مجموعة من المواقف الدرامية والتنويهات الإذاعية وتذاع على المحطات الإقليمية بالمحافظات وشبكة البرنامج العام وراديو مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على أن هذه الحملة تأتى استكمالًا لحملة "حياتك محطات... متخليش محطة توقفك" والتى أطلقها المجلس بداية نوفمبر الجارى داخل المحطات المحورية بمترو الأنفاق، وذلك حرصًا من المجلس على الوصول برسائل الحملة إلى أكبر عدد من المواطنين بجميع المحافظات.

وتهدف الحملة إلى إبراز قضايا المرأة والعمل على تمكينها من خلال تدعيم المشاركة بين الجنسين وتحقيق المساواة فى الحقوق خاصة التعليم والصحة والعمل، كما تسعى إلى تحقيق دعم الرجل للمرأة وتشجيعها لتحقيق أحلامها.