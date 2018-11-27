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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تواصل أعمال الرصف وتطوير شارع المطبعة لإنشاء مترو الهرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حى العمرانية بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة، أعمال توسعة وتطوير شارع المطبعة، لاستيعاب التحويلات المرورية خلال الفترة المقبلة لإنشاء مترو الهرم، ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتجهيز كافة المحاور البديلة منعا للتكدس المرورى.
اعمال اصلاحات
ويتم رفع كفاءة الشارع تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عصر رئيس الحى، وتمت أعمال استكمال الرصف بشارع المطبعه ما بين الهرم وفيصل، مع صيانة الطرق بواسطة اللوادر و عمال الحى، وإجراء أعمال التطوير وتوسعة الشارع بشكل دورى ضمن خطة يسير عليها الحى و المرور.
أعمال تطوير
أعمال توسعة الشارع
تطوير الطريق
تطوير شارع المطبعة
جانب من الأعمال
رصف الشارع
رصف شارع المطبعة
رفع سيارة متروكة من الطريق
عمال الحى تطور الشارع
عمال الحى
معدات الحى
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