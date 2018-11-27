شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد للوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد: مصالحنا مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن محاور اللقاء الذى ينظمه المجلس بين الوفد الإعلامى السعودى والصحفيين المصريين، تتبلور فى الوضع الراهن وطبيعة العلاقات المصرية السعودية لضبط إيقاع العالم العربى والمشكلة اليمنية وهل يمكن أن تنتهى سلما فى ظل حرص الحوثيين على الاستمرار فى دعاواهم.

واستطرد مكرم محمد أحمد خلال لقائه بالوفد الإعلامى السعودى: "سأطلب من الوزير السعودى أن يعاود الكرة مرة أخرى، لن نتنازل على أن يكون بيننا حوارا لأن مصالحنا مشتركة والمسرح العالمى يحتم علينا بأن نشد النواجز على وحدتنا وأمننا القومي".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللقاء الذى نظمه المجلس بين الوفد الإعلامى السعودى والصحفيين المصريين ناقش سبل توثيق العلاقات بين مصر والسعودية، كقوة استقرار لأمن الشرق الاوسط.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له: "لدينا ثقة فى كافة المؤسسات السعودية، وخروج ولى العهد وذهابه لمصر ومؤتمر العشرين معناه أن العالم يقبل استمرار الإدارة السعودية".

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنه تم الاتفاق بأنه لا ينبغى أن تكون سبل التعاون للعالم الداخلى بل الخارجى،و ضرورة الاهتمام بحرية التعبير، موضحا أن هناك اجتماع موسع أخر ومناقشة لكافة القضايا المتعلقة بالبلدين، وأن الجانب السعودى لديه نية فى علاقات قوية معنا، وأن التضامن العربى يثير فى خطى حسيسة طالما مصر والسعودية قويتان سويا.

وذكر مكرم محمد أحمد أن ما حدث اليوم هو أشبه بمؤتمر لمجلس الاعلام العربى، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم سيبحث بشكل أعمق تلك القضايا.

من جانبه، قال عبد الله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، إن الوفد الإعلامى السعودى حريص على نجاح اللقاء بين الطرفين فيما يتعلق بتنسيق العمل الإعلامى بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا العالم العربى.

بدوره، أكد خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين ضرورة وجود تعاون ثنائى بين الجانبين بشكل مستمر من خلال عقد لقاءات مستمرة بينهما، مطالبا بإبرام بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصرية وجمعية الصحفيين السعودية بما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأيد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، اقتراح ميرى لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، موضحا أن إبرام بروتوكولات التعاون بين المؤسسات الإعلامية والصحفية فى مصر والسعودية هو أمر حيوى فى هذه المرحلة يسهم فى تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الشقيقين.